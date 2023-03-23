Украинский политолог предупредил: Россия применяет далеко не всё вооружение

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В случае прорыва ВСУ к Азовскому морю и дальнейшей попытке броска на Крым или ЛДНР, Россия может применить вакуумные бомбы.

Об этом в эфире канала «Да, это так!» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, у России есть большое количество вооружений, которые ещё не применялись в Украине и которые не попадают под международные конвенции, например, те же вакуумные бомбы. Я не исключаю [вероятности их применения на Украине]. Они не попадают под международные конвенции, но разрушительная сила их мало чем уступает ядерному оружию без радиационного заражения», – отметил он.

«Что касается применений тех или иных видов вооружений, я не верю в применение ядерного оружия, поскольку эффект от ядерного оружия более сильный на этапе, когда им пугают, чем когда применяют… Сам факт говорит о том, что эскалация может быть достаточно серьёзной, особенно если речь будет идти не только о прорыве к Азовскому морю, а и к Крыму или же на территории Донецкой и Луганской областей», – сказал Бондаренко.