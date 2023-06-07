Украинский политолог: Пригожин повалит Путина – это очень желаемый нарратив

Вадим Москаленко.  
07.06.2023 02:11
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украинским самостийникам не стоит надеяться, что так называемые «рассерженные патриоты» устроят в России государственный переворот.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским самостийникам не стоит надеяться, что так называемые «рассерженные патриоты» устроят в России государственный...

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«Я не согласен со многими моими коллегами, которые говорят, что Пригожин повалит Путина. Это очень желаемый и модный нарратив, но он не соответствует действительности.

Пригожин и Стрелков не критикуют Путина. Пригожин один раз что-то сказал, и потом очень долго извинялся, сказал, что это всё касалось Герасимова, а не Путина», – указал Бортник.

По его мнению, Пригожин и Стрелков помогают Владимиру Путину строить империю.

«Что они [Стрелков и Пригожин] вместе делают, какой нарратив они несут в российское общество? Что российский генералитет, олигархи и прожданные Западу чиновники не позволяют нам победить в войне и ведут Россию к катастрофе… Они формируют в обществе запрос на зачистку старого российского олигархата, значительная часть которого досталась Путину по наследству…

И, сформировав в обществе запрос, они могут дать Путину в руки определённую карту полной зачистки этой системы и формирования полноценной империи во главе с императором», – добавил Бортник.

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