Украинский политолог: Пригожинский мятеж сделал Путина царём
Мятеж, устроенный на прошлой неделе ЧВК «Вагнер», имел множество координаторов, к которым глава компании Евгений Пригожин имеет отношение в самую последнюю очередь.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, что пригожинский мятеж – это не мятеж против Путина, это прививка от настоящего мятежа. Кто был участником этого мятежа, можно только догадываться, но понятное дело, что в него были посвящены более сильные, более серьёзные фигуры, чем Пригожин. Пригожин – это псевдомятеж, благодаря которому были вскрыты или обезврежены механизмы, которые могли привести к реальному мятежу.
И некоторые западные государства тоже были посвящены в этот мятеж, многие государства знали о готовящемся мятеже. Путин тоже знал, возможно, приблизительно знал даже дату, поэтому сыграл на опережение.
Потому что сложно представить, что Пригожин, у которого нет собственного бизнеса, который зависит полностью от государственных контрактов, поднимает «Вагнер», который не принадлежит де-факто ему, только им управляется, а на самом деле он принадлежит Силам спецопераций России, генералам Флюстикову и Дюмину, и т.д., и напрямую, можно сказать, управляется Путиным. Эти силы были приведены в действие, чтобы организовать некий заговор против Путина. Понятное дело, что, прежде всего, Путин только укрепил своё положение», – сказал политолог.
Он скептически отнёсся к заявлениям крикунов, которые говорили, что «Путин опозорился», «у Путина зашатался трон».
«Они мне так и не смогли ответить на вопрос – а в чём это проявляется? У Путина появился конкурент? Путин потерял рейтинги? Путин завтра выйдет на выборы и за него не проголосуют? С Путиным перестанут общаться те, кто общался ранее? Путин стал нерукопожатым в той части мира, которая и дальше считает его партнёром? Ни один из этих моментов не работает сегодня. Понятное дело, что Путин не находится в проигрыше.
Более того, Путин продемонстрировал, что он уже не президент, он – царь. То есть он может быть над законом. По закону, генпрокурор Краснов возбуждает уголовное дело против Пригожина. Но Путин своим словом отменяет решение генпрокурора и отпускает Пригожина», – отметил он.
«То есть право миловать в данной ситуации, право быть над законом – это не право президента, это право царя. Поэтому, я думаю, что Путин послал серьёзный сигнал», – аргументировал Бондаренко.
Спасибо!
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