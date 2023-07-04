Украинский политолог: Пригожинский мятеж сделал Путина царём

Мятеж, устроенный на прошлой неделе ЧВК «Вагнер», имел множество координаторов, к которым глава компании Евгений Пригожин имеет отношение в самую последнюю очередь.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что пригожинский мятеж – это не мятеж против Путина, это прививка от настоящего мятежа. Кто был участником этого мятежа, можно только догадываться, но понятное дело, что в него были посвящены более сильные, более серьёзные фигуры, чем Пригожин. Пригожин – это псевдомятеж, благодаря которому были вскрыты или обезврежены механизмы, которые могли привести к реальному мятежу.

И некоторые западные государства тоже были посвящены в этот мятеж, многие государства знали о готовящемся мятеже. Путин тоже знал, возможно, приблизительно знал даже дату, поэтому сыграл на опережение.

Потому что сложно представить, что Пригожин, у которого нет собственного бизнеса, который зависит полностью от государственных контрактов, поднимает «Вагнер», который не принадлежит де-факто ему, только им управляется, а на самом деле он принадлежит Силам спецопераций России, генералам Флюстикову и Дюмину, и т.д., и напрямую, можно сказать, управляется Путиным. Эти силы были приведены в действие, чтобы организовать некий заговор против Путина. Понятное дело, что, прежде всего, Путин только укрепил своё положение», – сказал политолог.