Украинский политолог признал, что Киев страдает от своего ПВО, а РФ бьет по военным объектам

Анатолий Лапин.  
08.02.2024 13:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 464
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия своими периодическими ударами по Украине, целится в объекты военно-промышленного комплекса.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия своими периодическими ударами по Украине, целится в объекты военно-промышленного комплекса. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Военно-воздушные операции регулярно проводятся. Раз в две-три недели, примерно так. Направлены, прежде всего, на подрыв возможностей военно-промышленного комплекса Украины, который, не взирая на многие сложности – как логистические, так и военные, в частности, угрозы ракетных обстрелов, так и финансовые, тем не менее, оживает.

Строятся заводы, восстанавливаются военно-промышленные предприятия, подписываются контракты на строительство заводов по производству дронов под Киевом турецкой корпорацией «Байкар», которая строит «Байрактары», – заявил Карасев.

При этом, на замечание ведущего о том, что в результате ударов страдают жилые дома, эксперт признал, что это – издержки украинского ПВО, которое размещается в городской застройке.

«Это могут быть, во-первых, промахи так называемого высокоточного оружия, а во-вторых, это могут быть уже издержки работы ПВО. Ракеты бьют же по городу, и ПВО, наше украинское ПВО, в городе размещается», – резюмировал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть