Украинский политолог признал, что Киев страдает от своего ПВО, а РФ бьет по военным объектам

Россия своими периодическими ударами по Украине, целится в объекты военно-промышленного комплекса.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военно-воздушные операции регулярно проводятся. Раз в две-три недели, примерно так. Направлены, прежде всего, на подрыв возможностей военно-промышленного комплекса Украины, который, не взирая на многие сложности – как логистические, так и военные, в частности, угрозы ракетных обстрелов, так и финансовые, тем не менее, оживает.

Строятся заводы, восстанавливаются военно-промышленные предприятия, подписываются контракты на строительство заводов по производству дронов под Киевом турецкой корпорацией «Байкар», которая строит «Байрактары», – заявил Карасев.