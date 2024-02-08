Украинский политолог признал, что Киев страдает от своего ПВО, а РФ бьет по военным объектам
Россия своими периодическими ударами по Украине, целится в объекты военно-промышленного комплекса.
Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Военно-воздушные операции регулярно проводятся. Раз в две-три недели, примерно так. Направлены, прежде всего, на подрыв возможностей военно-промышленного комплекса Украины, который, не взирая на многие сложности – как логистические, так и военные, в частности, угрозы ракетных обстрелов, так и финансовые, тем не менее, оживает.
Строятся заводы, восстанавливаются военно-промышленные предприятия, подписываются контракты на строительство заводов по производству дронов под Киевом турецкой корпорацией «Байкар», которая строит «Байрактары», – заявил Карасев.
При этом, на замечание ведущего о том, что в результате ударов страдают жилые дома, эксперт признал, что это – издержки украинского ПВО, которое размещается в городской застройке.
«Это могут быть, во-первых, промахи так называемого высокоточного оружия, а во-вторых, это могут быть уже издержки работы ПВО. Ракеты бьют же по городу, и ПВО, наше украинское ПВО, в городе размещается», – резюмировал политолог.
Спасибо!
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