Украинский политолог признал, что невозможно санкциями заставить Россию сдать Донбасс

23.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Экономические санкции США и Европы против Российской Федерации не изменили ситуацию в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил эксперт-международник Андрей Бузаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть санкции, которые были применены. Они очень эффективны в части воздействия на должностных лиц Российской Федерации, и наверно на экономику РФ», – заявил политолог.

Но, по мнению Бузарова, западные санкции никак не повлияли на ситуацию в Донбассе.

«На сегодняшний день санкции не привели к изменению ситуации на Донбассе. Я не говорю, что их не нужно вводить – их нужно использовать, их нужно усиливать, но поменяют ли они позицию Российской Федерации? Я не знаю», – сомневается он.

Бузаров призвал адекватно относиться со сдержанным оптимизмом к экономическим санкциям США и ЕС против РФ.

«Нам нужно понимать реалистично ситуацию, что санкции не изменили ситуацию на Донбассе, и я не знаю, изменят ли», – подытожил эксперт.

Тем не менее, совсем недавно эксцентричный украинский политолог Вячеслав Ковтун в эфире одного из ток-шоу разразился целой истерикой, в которой заявил, что Европа прогнётся под США, и меньше чем через год Россия будет задыхаться под тяжестью американских санкций.