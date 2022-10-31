Украинский политолог прогнозирует «очень х…вый сценарий»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украину ждет очень плохой сценарий, в случае, если до запланированного на ноябрь саммита «Большой двадцатки не начнется какие-либо переговоры с Россией, где позиции сторон будут зафиксированы.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«До начала G20 будут очень жесткие вещи происходить, причем, очень спрессовано. То, что происходит в Севастополе, что это, грубо говоря, игла кощеева, – все это является наработкой этих поводов. Для какой аудитории – это уже абсолютно неважно, наработкой поводов для того, чтобы совершить этот некий катарсис, который бы принудил к переговорам, а также вывел гуманитарный аспект на первый план, отодвинув военный на второй. При этом каждая из сторон должна зафиксировать максимальное, грубо говоря, кто что может успеть захватить до G20, на этом мы и фиксируемся. Тогда переходить в G20 под предлогом зерновой сделки, мира во всем мире, гуманитарных аспектов, миротворческого чего-то, короче, неважно, это все до фени. До G20 должны начаться переговоры, фиксация положения сторон и закрытие гештальта – для того, чтобы на G20 уже перейти к новой главе. Если этого не происходит, лучше не спрашивайте меня, что дальше, потому что это очень х…вый сценарий», – заявил Чаплыга.