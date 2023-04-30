Украинский политолог пророчит русским гитлеровские бомбардировки

Вадим Москаленко.  
30.04.2023 12:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Настанет время, и жителям российским городов пригодится опыт Второй мировой войны, когда приходилось укрываться от бомбардировок гитлеровской авиации с зажигательными боеприпасами.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Настанет время, и жителям российским городов пригодится опыт Второй мировой войны, когда приходилось укрываться...

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Эксперта попросили прокомментировать информацию одного из тг-каналов о том, что в Москве создали дежурные группы из бюджетников для патрулирования города и поиска беспилотников в майские праздники.

«Я так понимаю, что система ПВО РФ уже настолько не справляется с регулярными налётами украинских дронов, БПЛА, что властям страны ничего не остаётся кроме того, чтобы привлекать к мониторингу неба работников бюджетной сферы?» – спросил ведущий.

«Я не исключаю, что в будущем там будут дежурить люди с вёдрами и тряпками. Помните, как во Вторую мировую войну на всех чердаках прифронтовых городов обязательно дежурные по подъезду выходили с вёдрами с водой и тряпками, для того, чтобы тушить зажигательные снаряды, которые сбрасывали немецкие войска?» – напомнил Бортник.

Журналист уточнил, ждут ли в России «сюрпризов на 9 мая?».

«Да, в какой-то мере», – согласился политолог.

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