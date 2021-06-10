Украинский политолог публично поблагодарил Путина за защиту от бандеровщины

10.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На Украине никто из представителей национальных меньшинств не решился выступить с открытой критикой разработанного офисом Владимира Зеленского дискриминационного закона «о коренных народах». Единственным выступлением против стало вышедшее накануне интервью президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда президент РФ говорит, что этот закон (о коренных народах – ред.), не буду повторять его, такой и такой, я как гражданин Украины, как русин, должен сказать: «Большое спасибо, Владимир Владимирович, за защиту, в том числе и малых народов коренных, к числу которых и я принадлежу», – признался Вакаров.

По его словам, новый закон Зеленского нарушает права не только русских Украины.

«Есть у нас русины, есть у нас гагаузы, есть у нас люди, которые никуда не уходили, они были в Киевской Руси и остались в Киевской Руси, и живут в Киевской Руси. Киевская Русь просто расширяется, увеличивается в размерах, и спасибо нам за то, что мы там остались, спасибо моим предкам за то, что они там остались, пахали и пашут до сих пор», – напомнил политолог.

Он заявил о готовности поддерживать Путина в вопросе борьбы против нового закона.

«Я после этих слов, естественно, стану «агентом Путина» уже несколько раз, в кубе. Потому что я благодарен Путину за то, что он говорит: послушайте, уважаемая украинская власть, посмотрите, пожалуйста, у вас там живут венгры, поляки, евреи, русины, болгары. И что? И каким образом теперь будет реагировать украинская власть на то, чтобы нас вычеркнуть из коренных народов? И наоборот, зачем вообще нужно было вбрасывать эту тему? Мне кажется, эта тема «левая», её надо просто убрать для того, чтобы дальше не обострять ситуацию», – возмущался Вакаров.