Украинский политолог: Республиканцы обнуляют альянс демократов и ВПК США

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Белый дом заинтересован в поддержке войны на Украине только для того, чтобы деньги поступали американскому ВПК, который должен финансировать демократов.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В США существуют свои «ястребы», которые заинтересованы в том, чтобы война не просто продолжалась, а чтобы углублялась. Причём, они заинтересованы даже не в самой войне, а в том, чтобы выделялись средства из бюджета для военно-промышленного комплекса. В том числе – те, которые ожидает Украина, которые должны идти не столько Украине, сколько ВПК. Сегодня республиканцы заморозили более 100 миллиардов долларов помощи Украине, Израилю, Тайваню и так далее, они должны были идти не напрямую этим государствам, а американскому ВПК. В ВПК США заинтересованы демократы, которые считали, что ВПК должен профинансировать президентскую компанию демократов, и не только президентскую. И в таком случае республиканцы, не голосуя за предоставление средств Украине, Израилю, Тайваню – они попросту пытаются обнулить вот этот альянс ВПК и демократов», – сказал Бондаренко.

По сути, все красивые заявления в поддержку, в том числе, Украины – лишь циничный шантаж демократов.

«Любые заявления, которые сейчас идут относительно того, что, вот, посмотрите на бедных украинцев, которые страдают, вот, посмотрите на прибалтов, которые находятся в зоне риска, посмотрите на Израиль, который рискует столкнуться с новой интифадой, посмотрите на Тайвань, на который может напасть Китай – они все лежат именно в той плоскости, чтобы выделить эти деньги для ВПК. Иначе не на что будет вести кампанию», – объяснил политолог.