Украинский политолог: Риторика Зеленского о границах 1991 года – преступление

Даже если определиться, что Киеву важнее выход на границы 1991 года, чем жизни собственных граждан, большой вопрос – ждут ли Украину на этих территориях. Об этом на канале «Politeka» заявил украинский ­политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Преступлением является то, что до сих пор президент Украины не отменил свой указ, запрещающий вести переговоры с Россией. Это преступление ему ещё аукнется очень серьёзно. Преступлением является то, что мы не идём на эти переговоры, и мы бездумно надеемся на то, что техника, которую нам дадут, переломит ситуацию, что будет какое-то вундерваффе, сейчас мы как пойдём, как погоним. Преступлением является то, что мы до сих пор не говорим честно со своим народом, что никакого выхода на границы 1991 года в ближайшее время не будет. Надо иметь честность признать реальную ситуацию, а не бездумно ложить каждый день тысячи человек, которые потом не восстановить.

Что для нас важнее – люди или территории? Если территории – ждут ли нас на тех территориях? С открытыми ли объятиями там нас будут ждать? Все эти вопросы тоже надо честно проговаривать, а не думать о том, как это повлияет на рейтинги», – сказал политолог.