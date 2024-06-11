Украинский политолог: Риторика Зеленского о границах 1991 года – преступление
Даже если определиться, что Киеву важнее выход на границы 1991 года, чем жизни собственных граждан, большой вопрос – ждут ли Украину на этих территориях. Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Преступлением является то, что до сих пор президент Украины не отменил свой указ, запрещающий вести переговоры с Россией. Это преступление ему ещё аукнется очень серьёзно. Преступлением является то, что мы не идём на эти переговоры, и мы бездумно надеемся на то, что техника, которую нам дадут, переломит ситуацию, что будет какое-то вундерваффе, сейчас мы как пойдём, как погоним. Преступлением является то, что мы до сих пор не говорим честно со своим народом, что никакого выхода на границы 1991 года в ближайшее время не будет. Надо иметь честность признать реальную ситуацию, а не бездумно ложить каждый день тысячи человек, которые потом не восстановить.
Что для нас важнее – люди или территории? Если территории – ждут ли нас на тех территориях? С открытыми ли объятиями там нас будут ждать? Все эти вопросы тоже надо честно проговаривать, а не думать о том, как это повлияет на рейтинги», – сказал политолог.
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«Вот, сейчас есть 21%, а если я это скажу, будет 18%, а у Порошенко, например, вырастет, а у меня упадёт. Надо иметь честность все эти вопросы оставить на потом. А сейчас надо думать о том, как спасти государство, как спасти Украину, как спасти граждан Украины, как не дать возможности гибнуть гражданам, и как не дать стать государству врагом в глазах собственных граждан», – добавил Бондаренко.
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