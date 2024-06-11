Украинский политолог: Риторика Зеленского о границах 1991 года – преступление

Вадим Москаленко.  
11.06.2024 13:34
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Даже если определиться, что Киеву важнее выход на границы 1991 года, чем жизни собственных граждан, большой вопрос – ждут ли Украину на этих территориях. Об этом на канале «Politeka» заявил украинский ­политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Преступлением является то, что до сих пор президент Украины не отменил свой указ, запрещающий вести переговоры с Россией. Это преступление ему ещё аукнется очень серьёзно. Преступлением является то, что мы не идём на эти переговоры, и мы бездумно надеемся на то, что техника, которую нам дадут, переломит ситуацию, что будет какое-то вундерваффе, сейчас мы как пойдём, как погоним. Преступлением является то, что мы до сих пор не говорим честно со своим народом, что никакого выхода на границы 1991 года в ближайшее время не будет. Надо иметь честность признать реальную ситуацию, а не бездумно ложить каждый день тысячи человек, которые потом не восстановить.

Что для нас важнее – люди или территории? Если территории – ждут ли нас на тех территориях? С открытыми ли объятиями там нас будут ждать? Все эти вопросы тоже надо честно проговаривать, а не думать о том, как это повлияет на рейтинги», – сказал политолог.

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Даже если определиться, что Киеву важнее выход на границы 1991 года, чем жизни собственных...



«Вот, сейчас есть 21%, а если я это скажу, будет 18%, а у Порошенко, например, вырастет, а у меня упадёт. Надо иметь честность все эти вопросы оставить на потом. А сейчас надо думать о том, как спасти государство, как спасти Украину, как спасти граждан Украины, как не дать возможности гибнуть гражданам, и как не дать стать государству врагом в глазах собственных граждан», – добавил Бондаренко.

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