Украинский политолог: Россия показала, кто хозяин в Азовском море

25.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Украина пошла на обострение ситуации вокруг Керченского пролива, чтобы задокументировать перекрытие фарватера и затем передать обвинения против России в международные организации.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Владимир Воля.

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«Развитие политического напряжения вокруг Азовского моря, так или иначе, рано или поздно привело бы к тому, что Россия продемонстрировала, кто тут хозяин.

Можно предположить, что определенным образом украинская сторона хотела спровоцировать определенные обстоятельства, и у неё это получилось для того, чтобы показать, что вот Россия препятствует движению через Керченский пролив украинских судов. Это доказательство теперь будет передано международным организациям», – сказал эксперт.

Он полагает, что для Украины судоходство в Азове теперь будет осложнено.

«Несколько недель назад я говорил, что Россия может закрыть Керченский пролив, если ситуация будет достигать определенного уровня напряжения, потому что вместе с аннексией Крыма аннексирована и водная акватория, прилегающая к полуострову, и Керченский пролив перестал быть международным. Россия и пролив считает своим», – отметил Воля.