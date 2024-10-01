Украинский политолог-русофоб: Путин переиграл Зеленского

Михаил Рябов.  
01.10.2024 15:05
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Владимир Зеленский наверняка выслушал во время визита в США недоумение по поводу отказа от проведения выборов на Украине, и сейчас это затрудняет для Киева получение необходимой военной помощи для реализации «плана перемоги».

Об этом в эфире Politeka заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом штабист Виктора Ющенко.

Владимир Зеленский наверняка выслушал во время визита в США недоумение по поводу отказа от...

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«Этот план, к сожалению, где победа приближается не действиями команды президента, а «план хотелок» от наших союзников. Я думаю, что в ответ он получает просьбы, в том числе, намекают на выборы.

В этой части нашего президента обыграл диктатор Путин.

Любая западная цивилизованная страна зависит от общественного мнения – от того, что думают избиратели, налогоплательщики. Они тратят их деньги и вынуждены за это отчитываться.

Когда стоит вопрос помощи той или иной стране (в данном случае – Украине), им придется отвечать на вопрос: «куда вы потратили наши деньги?».

В 2022-23 годах виделось следующее: «мы тратим деньги, чтобы диктатор не захватил молодую демократию». Эта картинка в 2024 году сильно поменялась.

Оказывается, что диктатор выборы провел. Да, он сделал все, чтобы остаться при власти. Но формально он легитимный.

И отсутствие выборов на Украине, аргументированное нашей властью технической невозможностью.

Оно трактуется в Кремле – «вы хотите, чтобы я вел переговоры? С кем? С нелегитимным человеком, который выборы провести не сможет? Он давно пересидел все сроки, по факту – узурпация власти».

Очевидно, ему говорят: «Владимир Александрович, было бы неплохо подтвердить вашу легитимность», – пересказал Гайдай.

«Я надеюсь, не знаю, насколько хорошо это понимает Зеленский, но если ты в Украине отменяешь выборы, то рано или поздно общественное мнение может вскипеть. Это страна, в которой не один раз был Майдан, связанный с выборами», – добавил политтехнолог.

Гайдай считает, что Зеленский мог бы еще год назад пойти на перевыборы Верховной рады, однако понимал, что уже не будет иметь там подконтрольного большинства. Однако и в мае сам Зеленский имел бы шанс побороться за второй президентский срок.

«Посчитал, что и так хорошо. И попал в определенную ловушку. Надеялся, продемонстрировать украинцам и Западу победы, а этого не произошло», – сказал Гайдай.

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