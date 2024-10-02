Украинский политолог: Шольц дозвонится в Москву разве что Вовану и Лексусу

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Канцлер Германии Олаф Шольц не от хорошей жизни заговорил о планах прервать двухлетнее молчание и позвонить президенту РФ Владимиру Путину, что прекрасно понимают в Кремле. Также в Москве не забыли и антироссийских выпадов немецких канцлеров.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шольц-то может звонить, но поднимет ли Путин? Понятно, почему это необходимо Шольцу, последний месяц он начал маневрировать. Начал говорить о мирном плане, он проигрывает внутриполитическую ситуацию в Германии. И только более миротворческая риторика помогла на последней земле немецкой хоть как-то стабилизировать ситуацию, не допустить победы правых и левых. Это попытка Шольца играть в Ангелу Меркель, только я думаю, что Москва будет очень дорого продавать то, что бы кто-то поднял этот звонок. После его заявлений о победе над Россией, после заявлений Меркель о том, что Минские соглашения – вот так мы хитро Москву вертели, выигрывали время для Украины… Я не знаю, какой кульбит должны совершить немецкая и российская дипломатии, чтобы в Москве начали вести выгодный с Берлином диалог. Который Берлину будет выгодно продавать для своего общественного мнения», – сказал Бортник.

«Я думаю, что Москва не будет поднимать телефон от Шольца. Только, может, по ошибке. Как бы Лексус и Вован не позвонили от имени кого-то. Потому что они прекрасно понимают, что Шольцу эта игра нужна, но в то же время вряд ли Германия сегодня готова выйти из лагеря западных государств, которые поддерживают украинский подход к завершению войны, формуле Зеленского и т.д. Германия – не Швейцария или Венгрия, таких себе кульбитов позволить не может на нынешнем этапе её дипломатии», – добавил политолог.