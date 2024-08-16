Украинский политолог: «Символично – немецкие танки с крестами снова месят курский чернозем»

Вадим Москаленко.  
16.08.2024 10:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Версия о том, что западные партнёры Украины совсем не знали о готовящейся атаке ВСУ на Курскую область, не выглядит правдоподобной.  

Об этом на канале «PolitБюро» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Версия о том, что западные партнёры Украины совсем не знали о готовящейся атаке ВСУ...

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«Спустя 80 лет германские танки снова мешают курский чернозём. Правда, там тактические знаки теперь в виде треугольника, но видел на видео и машины с крестами. Это, естественно, выглядит символично. Но, судя по всему, поскольку такого рода операция не может готовиться, не опираясь на разведданные, а у кого разведданные, у кого спутниковая группировка?

Я давно не слышал о запуске украинских спутников. Это информация, которая – явно тут могли подставить плечо только партнёры. Поэтому версия о том, что они совсем не знали – она хромает на одну ножку», – сказал Золотарёв.

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