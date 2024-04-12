Украинский политолог: Срочно соглашаться на худший вариант, иначе следующий – катастрофический

Вадим Москаленко.  
12.04.2024 19:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина осталась на тех же позициях, как когда могла остановить войну в 2022 году, только теперь претерпев массовые территориальные и человеческие потери.

Об этом на канале «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина осталась на тех же позициях, как когда могла остановить войну в 2022 году,...

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«Можно сколько угодно говорить о новом контрнаступлении, но пока мы только теряем и не можем даже говорить о возвращении позиций, которые были на февраль 2022 года. Пока всё развивается по очень плохому для Украины сценарию. И это может оказаться выбором между плохим и очень плохим. Если выбор стоит между плохим и очень плохим или вообще катастрофическим, надо выбирать плохое», – сказал Золотарёв.

По его мнению, фактически Украина осталась на тех же позициях, что и перед «Стамбулом», только заплатила за это огромную цену.

«Если бы даже претворились в жизнь Стамбульские соглашения, это означало бы политическое самоубийство Зеленского и его команды. Но есть такие вещи, когда надо выбирать между собственными интересами и интересами страны. И сейчас, учитывая общественное настроение, невзирая на усталость от войны, это будет воспринято обществом негативно. И понятно, что эта тень «похабного мира» ляжет на власть.

Это прекрасно понимают. И прекрасно понимают, что людям будет тяжело объяснить, почему тогда мы не остановили войну, когда была возможность, а теперь, получив столько разрушений, потеряв столько человеческих жизней, пришли к ещё худшему варианту. Это будет очень убойным аргументом против власти», – заключил политолог.

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