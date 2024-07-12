Украинский политолог ударил Клаузевицем по Ермаку

Офис президента Украины Владимира Зеленского дал команду всем своим информационным ресурсам и работающим на Банковую «экспертам» начать травлю тех, кто хотя бы намекнули на необходимость переговоров с Россией.

Таким инсайдом поделился с читателями своего блога украинский политолог Константин Бондаренко.

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Эксперт приводит примеры словесных угроз в адрес публичных лоббистов мирного процесса:

«В выражениях не стеснялись: посадить, сломать челюсть, уничтожить, «куда смотрит СБУ?» и т.д. Обещания «прийти и разобраться», «заставить извиняться на камеру». Пошли на откровенную ложь: телеграм-канал «Вертикаль» использовал сотни раз опровергнутую ложь о российском гражданстве Вадима Новинского. Тонны грязи вылили на народных депутатов Евгения Шевченко и Артема Дмитрука. И это все не смотря на то, что в публикациях не было никакой крамолы – блогеры и политики высказали то, что уже давно накипело на душе у подавляющего большинства украинцев: нужны переговоры о мире! За это на них были спущены все информационные собаки», – пишет эксперт.

Впрочем, этот его пост писался еще до того, как киевских блогеров, высказавшихся в том духе, что им лично нужен мир, а не границы 1991 года начали массово вызывать в СБУ, как известную украинскую инфлюенсершу Настю Умку.

«Сколько еще должно умереть людей, чтобы все это остановилось?» – сказала она в своем видеоблоге 8 июля- и тут же получила вызов в СБУ.

“Объясните, а почему не вызвали в СБУ Наталию Мосейчук, заявившую, что победой можно считать сохраненную столицу и выход к морю?”, – резонно спрашивает сбедавший из Украины блогер-порохобот Мирослав Олешко.

Апофеозом кампании, по мнению Бондаренко, стало заявление главы Офиса Зеленского Андрея Ермака о том, что никаких переговоров быть не может, и что капитуляция на условиях Путина приведет к уничтожению тех, кто за нее ратует.

«Одним словом, формула Бориса Джонсона «Давайте лучше воевать!» и далее является актуальной. Джонсон политически умер, но дело его живо…», – резюмирует политэксперт.

Как историк Бондаренко посоветовал критикам переговоров с Россией читать немецкого военного стратега Карла фон Клаузевица.

«Он все написал 200 лет тому назад и выделил следующие причины, способствующие прекращению войны. Первой из них является слишком высокая цена победы по числу человеческих потерь. При проведении войн господствует политическая цель, ценность которой определяется размером тех жертв «которыми мы готовы купить ее достижение». То есть, как только потребуется затрата сил, превышающая ценность политической цели, от последней приходится отказываться. Вторая причина, понуждающая политика к возвращению в состояние мирного сосуществования – принципиальная невозможность достижения победы над противником ввиду примерного равенства сил противоборствующих сторон. Клаузевиц подчеркивает, что в войнах, где «ни та ни другая сторона не в состоянии окончательно лишить своего противника возможности сопротивления, мотивы к заключению мира у обеих сторон то растут, то уменьшаются в зависимости от оценки вероятности будущих успехов». Третья причина – исчезновение основания применения насилия для достижения успеха. И наконец, причина главная, которая всегда должна быть на уме не только у политика, но и у военного: мир есть не только средство, но и цель политики, а следовательно, и войны», – заключает украинский политолог.