Украинский политолог уличил Волкера во лжи

28.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер лжет, когда говорит о том, что надеется на мирные переговоры России и Украины по Донбассу.

Об этом в эфире украинского телеканала «112» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курт Волкер разумный человек. Он просто лжет. На самом деле его и его начальство вполне устраивает нынешняя ситуация. Если представить, что все получилось, восстановлена территориальная целостность и нормальные отношения между соседями, то тогда Украина перестает выполнять функции, нужные США, – раздражителя России. Именно США — главная препона мирного урегулирования кризиса на юго-востоке», – сказал Погребинский.

Он полагает, что надежда на продвижение переговоров может возникнуть только после окончания президентских выборов на Украине.

«Сейчас говорить о перспективе сдвинуть с мертвой точки тупик переговоры, в котором оказались переговоры о мирном урегулировании кризиса, нет смысла. Реальные попытки что-то изменить будут тогда, когда мы поймем, кто окажется в кресле на Банковой», – отметил политолог.