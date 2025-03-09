Украинский политолог: Утверждение «экономика ЕС в 10 раз больше, чем российская» – оказалось полной ерундой

Михаил Рябов.  
09.03.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1451
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


Хотя формально экономика Евросоюза превосходит российскую, однако военная промышленность РФ оставила далеко позади страны ЕС.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотя формально экономика Евросоюза превосходит российскую, однако военная промышленность РФ оставила далеко позади страны...

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«Удастся ли Европе перезапустить свой ВПК – огромный вопрос. Даже США это полноценно не удается. На этой неделе была опубликована информация, что только Россия производит артиллерийских снарядов в месяц больше, чем США производит их за год. Без учета мощностей Северной Кореи, Ирана, Белоруссии и других союзников.

Это разрыв между виртуальной и настоящей реальностью. Когда очень часто оценивают экономики – «экономика ЕС в 10 раз больше, чем российская». Но она производит снарядов в 100 раз меньше, чем Россия!

Ты можешь иметь какую угодно экономику, особенно раздутую на биржах, но реально в руках у тебя нет оружия, матресурсов, готовой армии и общественного мнения, готового сопротивляться и воевать. Поэтому всегда будьте осторожны в экономических оценках сторон», – предупредил Бортник.

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