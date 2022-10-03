Украинский политолог увидел в позоре Зеленского с заявкой в НАТО «стратегический проигрыш Путина»

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Новости Украины

Состоявшееся вхождение четырех бывших украинских областей в состав РФ может привести к тому, что большинство государств НАТО все же согласятся принять Украину в Альянс. Это станет «стратегическим проигрышем» Владимира Путина, которому будет «сложно подать эту новость как победу внутреннему потребителю».

Такое мнение в интервью киевскому изданию УНН высказал украинский политолог Владимир Воля.

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«На самом деле Путин сделал шаг, который открывает определенное поле для возможностей Украины. Президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО. И сейчас, как следствие аннексии и ядерных угроз Путина, большинство государств НАТО могут согласиться принять Украину. Конечно, будет дискуссия, нас не примут так безусловно», – утверждает Воля.

Однако, как говорит политолог, сейчас наступает момент, когда будет понятно, на чьей стороне на самом деле такие политики, как Эрдоган и Орбан.

«Особенно Эрдоган. Мы на своей территории курдов не скрываем, к нам придраться у него не получится. Разве что может рассказывать, что он не хочет портить отношения с Путиным. То же самое, кстати, может заявить и Орбан», – считает Воля.

«Этот шаг подчеркивает, что Путин стратегически проиграл и запустил механизм вступления Украины в НАТО, захватив и аннексировав украинские территории. Также это может оказать негативное влияние на отношение самих россиян к Путину. Ведь такое поражение путина уже нельзя как-то по-другому подать или скрыть и замолчать. Это будут обсуждать», – рассказал политолог.

Напомним, что заявление Зеленского о подаче заявки Украины об ускоренном вступлении в НАТО наткнулось на заявление самого НАТО о нежелательности такого хода событий. В результате Банковой так и не удалось информационно перебить эффект от подписания договоров о вхождении в РФ четырех новых субьектов.