Украинский политолог: «В Москве потирают руки – УПЦ досиделась на двух стульях»

Украинский политолог Андрей Золотарёв, ранее игравший роль взвешенного и критически настроенного по отношению к националистам, в нынешних условиях разгрома УПЦ не нашел иного пути, кроме как утверждать, что такие действия Киева «на руку Москве».

Об этом Золотарев сказал в эфире канала киевского пропагандиста Александра Шелеста, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, УПЦ сейчас очень уязвима, да, если государство навалится, оно фактически может загнать в подполье, ликвидировав. Но она может превратиться и в катакомбную Церковь. Иногда такая ситуация преследования и гонения идёт на пользу Церкви, ибо уж совсем увлеклись игрой – «Солидный Господь для солидных господ». Но, справедливости ради, все уцепились за Павла с Лавры, но ведь, по-моему, Епифаний разъезжает на «Ауди А6 (или А8)» – тоже такая кошерная машина. [Но кличку ему никто не даёт] – да! А Драбинко (перебежавший к раскольникам митрополит – ред.) за 10 миллионов продал «слуге народа» особняк на Печерских, и на вопрос – «отстаньте, это мне Владимир покойный подарил». И никто никаких вопросов не задаёт. То есть, эта несправедливость и надуманность…да, есть отдельные батюшки, которые превратились в «коллаборантов» – да, были такие и в Киевской области. Но принцип коллективной ответственности исповедуется авторитарными и тоталитарными режимами. У нас, если мы себя числим «цивилизованными европейцами», ответственность должна быть персональной», – сказал Золотарёв.

По его словам, всё происходящее только на руку РПЦ.

«В Москве у Кирилла будут только потирать руки – вот, досиделись на двух стульях, хотели на двух стульях усидеть – вот так вам! Поэтому УПЦ сейчас не позавидуешь, и понятно, что эта кампания пока будет только набирать обороты. Даже если в Киеве решат поставить на паузу, судя по всему, после того, как увидели, что блицкрига не получилось, и в преддверии Пасхи решили притормозить, то в регионах это только будет набирать силу», – уверен политолог.