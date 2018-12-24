Украинский политолог в шоке от «глубокоэшелонированной хе#ни» «Незыгаря»

24.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Президенты Украины и Белоруссии с помощью британской разведки создали альянс и спланировали провокацию в Керченском проливе, чтобы в конечном итоге развернуть миротворческую операцию на Донбассе.

Об этом на своём youtube-канале рассказал украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Эксперт поделился информацией, вышедшей сегодня на российском телеграмм-канале «Незыгорь», которая его очень повеселила своей абсурдностью.

«Речь идёт об Украине в контексте отношений с Лукашенко, которого «Незыгорь» постоянно «мочит» последние месяцы. Пишут, что Лукашенко с Порошенко создали альянс, за которым стоит британская разведка, который и «замутил» инцидент в Керченском проливе, чтобы развернуть (внимание!) миротворческую операцию на Донбассе, в которой Беларусь будет принимать чуть ли не ведущее участие, и это всё финансирует ещё молдавский олигарх Плохотнюк, который настолько мощный чувак, что почему-то профинансировал визит Тимошенко в США, где она, как они пишут, повстречалась с Помпео и Пенсом», – рассказал политолог.

«Знаете, снимаю шляпу. Потому что так закрутить – это надо хорошо курнуть, чтобы развернуть такую глубокоэшелонированную хе#ню», –саркастично добавил Романенко.

Тем не менее, украинский эксперт попробовал “разобраться в ситуации”.

«Наверное на «Незыгоре» увидели в новостях, что в Одессу пришёл британский разведывательный корабль, из чего сделали длинную логическую цепочку, что «британка» уже гадит России, но «британка» не имеет к Керченскому инциденту по крайней мере определяющего отношения, потому что, если «Незыгорь» не знает, но то, что произошло в Керчи стало сюрпризом для многих наших западных партнёров. Это была типичная внутриукраинская политическая игра для введения военного положения», – отметил он.

Далее Романенко рассмотрел тезис с «кукловодом Восточной Европы Плохотнюком», который якобы определяет ситуацию в Белоруссии, влияет на Украину и финансирует Тимошенко.

«Это такая же смешная история, потому что наши финансово-промышленные группы помощнее, чем Плахотнюк со своими всеми активами, Тимошенко могла бы найти ресурсы и без поддержки молдавского олигарха, чтобы съездить в США», – прокомментировал политолог.

Тезис о Белоруссии, которая якобы может каким-то образом повлиять на развёртывание миротворческой операции на Донбассе, Романенко назвал не менее смешным, чем предыдущие.

«В контексте того, что произошло в Керчи и того, что наши моряки находятся в плену, и из-за этого срывается встреча Волкера и Суркова – тут не могут договориться о формате миротворческой операции между США и Россией, и странами Нормандской четвёрки, а тут ещё и Беларусь, в которой свой мощный фискальный кризис и которая стонет от мысли, что россияне сейчас перекроют халявную нефть. Смешно думать, что Беларусь могут привлечь под урегулирование конфликта на Донбассе. Тем более что в Украине есть чёткая ассоциация Беларуси с Россией, и эта ассоциация небезосновательна», – отметил эксперт.

В заключении Романенко назвал «Незыгорь» каналом интересным, но скорее – комедийным.

«Не знаю, как насчёт внутренней политики России, но что касается нас и Белоруссии – это просто маразм. Ребята, вы там, когда берёте бабло за то, чтобы обгаживать Лукашенко, фантазируйте как-то более реалистично», – посоветовал украинский политолог анонимным авторам «Незыгаря».

Напомним, в последнее время “Незыгарь” публикует множество материалов с нападками на лидера Белоруссии Александра Лукашенко в контексте нежелания последнего идти в фарватере политики Москвы.