Украинский политолог: Все понимают, что перемирие будет только временным
Перемирие на Украине будет только временным. Лондон и Париж намерены использовать передышку для усиления Киева.
Об этом в беседе с видеоблогером Натальей Воронцовой заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Франция и Британия изначально предлагали формулу размещения войск. Во-первых, у этих государств есть интересы в Украине. Это интересы, связанные с тем, что они хотели бы, чтобы создавалась и дальше напряжённость в отношениях между Украиной и РФ», – сказал эксперт.
По его словам, Украину не для того всячески толкали к войне, чтобы она бесславно закончилась для европейцев.
«Все стороны конфликта понимают, что мир будет не постоянным, мир будет временным. Все стороны готовятся к дальнейшей войне, и нынешние переговоры о мире рассматривают исключительно как перемирие. Поэтому французы и британцы хотели бы иметь своё представительство на территории Украины», – подчеркнул Бондаренко.
