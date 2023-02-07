Украинский политолог: «ВСУ Залужного проиграли Бахмут российским зэкам!»

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Российские войска наступают с шести направлений, а ВСУ ничего не могут с этим поделать, при том, что падение обороны Артёмовска – вопрос времени.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего хорошего на фронте. Уже продвигается эта террористическая структура под названием ЧВК «Вагнер», она уже вошла в частный сектор Артёмовска-Бахмута, они постепенно ведут бои, и, скорее всего, Бахмут будет захвачен. Никакого «Азова» нет, штурмовых бригад никаких нет, никакой поддержки украинских войск, которые воюют в Бахмуте-Артёмовске, нет. Идёт наступление по всему фронту российских войск. Бахмут-Артёмовск будет потерян. Причём, вдумайтесь, кто его захватит. Его захватывают российские зэки. То есть, регулярная профессиональная украинская типа армия с Залужным, Сырскими, Найемами ничего сделать не может! Она не в состоянии противостоять зэкам! Уголовникам, рецидивистам, наркодилерам, грабителям! А что же Зеленский? В Украине тоже тысяч 250 где-то в тюрьмах находится. Что же вы не готовите из них кадры? Пусть они тоже бы шли туда», – возмущался Соскин.

«Мы сталкиваемся с тем, что украинская власть неспособна оказывать сопротивление. Уже в шести направлениях российские войска ведут наступление. На Бахмут, на Угледар, на Запорожскую область, уже на Сватово, Купянск бомбят, уже Чернобаевку отбомбили, Очаков бомбят. Практически везде российские войска наступают, украинские войска ничего сделать не могут», – добавил политолог.