Украинский политолог высмеял сообщения о «победе над Шойгу»

23.04.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Украинские «патриоты» поспешили трактовать сегодняшнее заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск в места постоянной дислокации после масштабных маневров как «отступление России».

Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Олег Хавич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Всем известна старинная басня о мальчике-пастухе, который постоянно кричал «Волки!» Соседи сначала думали, что волки напали на стадо овец, и спешили на помощь, но впоследствии поняли, что пастух звал их напрасно. Когда же волки появились на самом деле, крикам мальчика никто не поверил, сельчане посчитали, что это ещё одна ложная тревога, – и волки съели всех овец.

Автором басни считается древнегреческий поэт Эзоп, и мораль, изложенная в конце греческой версии, гласит: «Это показывает, как награждают лжецов: даже если они говорят правду, никто им не верит». Это перекликается с утверждением, приписываемым Аристотелю Диогеном Лаэртским в его «Житиях и мнениях выдающихся философов». Мудреца будто бы спросили, что получают от этого те, кто лжёт, и он ответил: «Когда они говорят правду, им не верят».

Примечательно, что в более поздних англоязычных версиях басни волки съедают не только овец, но и самого мальчика. Когда я наблюдал за реакцией «профессиональных украинских патриотов» на приказ Сергея Шойгу об отводе российских войск с учебных полигонов вблизи границ с Украиной на постоянные места дислокации, мне вспомнилась именно эта, более жёсткая версия басни о кричащем мальчике. Правда, украинские военно-сетевые «мальчики» (хотя среди них уже и реальные дедушки есть) сегодня изображали не испуг, а восторг, и кричали о том, что русские «волки» (или медведи) в панике бегут, испугавшись непобедимых киевско-натовских воинов. Но от этого ощущение накрывшей украинское общество тотальной басни становилось ещё более полным.

Дело в том, что украинские военные пропагандисты настолько заврались – от «взорвавшегося кондиционера» и «сами себя обстреляли» до «это не мы ребёнка убили», – что они уже просто не могут себе представить, что министр обороны может просто сказать правду. Ведь глава оборонного ведомства России лишь подтвердил то, что ранее неоднократно заявляли представители гражданских властей страны: это была проверка боеготовности российских войск. Сам Сергей Шойгу в достаточно рутинной манере сообщил о её начале ещё 6 апреля, причём она никак не была связана с Украиной. Ведь учения проходили во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке, и в них приняли участие все виды и рода войск.

И вот 22 апреля, после успешного завершения учений, в ходе совещания в Крыму Шойгу заявил: «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах». Помимо этого глава военного ведомства поручил «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск».

Примечательно, что этот процесс должен завершиться до 1 мая, то есть Воскресение Христово российские солдаты и офицеры встретят уже в постоянных местах дислокации. Стоит отметить, что в ходе продолжавшихся более двух недель учений не зафиксировано ни одного инцидента, подобного самострелу украинского военнослужащего-наркомана, заснятого на камеру его сослуживцами.

Парадокс состоит в том, что других военных в нынешней Украине практически нет. Ведь обстреливать жилые кварталы Донбасса и убивать там стариков и детей могут либо моральные уроды, либо люди, затуманившие себе мозги химическими или идеологическими наркотиками. Потому сегодня эти люди радуются очередной «пэрэмоге» над Россией, не задумываясь над тем, что могло бы случиться в случае реального военного столкновения между Украиной и республиками Донбасс, которым на помощь пришла бы регулярная российская армия. Думаю, в этом случае они даже «волки…» крикнуть не успели бы», – заключил Хавич.