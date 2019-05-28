Украинский политолог: Закон о «мове» обречён

28.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Подписанный Порошенко скандальный языковой закон по своей сути является сугубо антирусской инициативой, поскольку на Украине украинский язык и так является государственным и, вообще, – всегда имел большие преимущества.

Об этом в эфире канала «Topinform» рассказал директор Украинского центра социальной аналитики, экс-нардеп Евгений Филиндаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сути этот закон – это не закон об украинском языке, а закон о де-факто угнетению и запрете всех других языков и, прежде всего, русского, потому что никто не угнетает, не запрещает украинский язык и до этого закона в Украине. Украинский язык и так имел очень большие преимущества, по сравнению с любыми другими языками, для своего развития как единственный государственный и так далее.

Поэтому бред и чушь – все разговоры о том, что этот закон принят для защиты и развития украинского языка – нет, он принят как раз, прежде всего, для того, чтобы полностью вытеснить русский язык из любой публичной сферы.

Все понимают, против какого языка направлен этот закон. Более того, чтобы смягчить негативную реакцию Венгрии, например, Румынии и ЕС в целом, там даже смягчены условия для языков, являющихся официальными языками стран ЕС. А русский язык, язык родной как минимум для половины Украины, а если брать городское население, то под 90 процентов на нём разговаривают, то его вытесняют полностью в бытовое общение из всей публичной сферы, из образования, из СМИ, театров.

Как они представляют, субтитры или таблички с репликами на государственном языке носить? То есть, с точки зрения здравого смысла, этот закон даже невозможно рассматривать», – делает вывод Филиндаш.

По мнению эксперта, ни к чему хорошему такие меры привести не могут.

«Если кто-то такими мерами пытается искоренить русский язык, то этого не будет. Достаточно посмотреть на статистику запросов в «Google» с территории Украины. Мы видим, что там подавляющее большинство запросов идёт на русском языке, несмотря на все эти меры. Это более чем объективный фактор, который показывает, на каком языке реально люди думают и какой язык используют», – добавил экс-нардеп.