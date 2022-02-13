Украинский политолог: Запад нас «кинул», оставив один на один с Россией

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Новости Украины

Отказ западных авиакомпаний от полетов на Украину выглядит согласованной с Россией спецоперацией по принуждению Киева к выполнению Минских соглашений. Ведь, например, авиасообщение с Тбилиси работало даже во время горячей фазы конфликта на Кавказе в 2008 году.

Об этом пишет в своем блоге украинский политолог Юрий Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы убивать работающих на Донбассе российских журналистов.

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«Когда сейчас страховщики отказываются страховать полеты над Украиной, то это политическое решение. В Грузии повысили стоимость страховки за самолеты, но они летали, хотя по всей Грузии российская авиация бомбила объекты стратегической инфраструктуры. Поэтому за ограничением полетов в Украину стоит политическое решение. Запад скорее отключит SWIFT Украине, чтобы загнать ее в Минск-2, чем отключит России, даже если она тут начнет ядерные бомбы бросать везде. Потому что Байдену нужна виртуальная победа в виртуальной войне, чтобы набрать себе максимум баллов. Путину нужна Украина подконтрольная с помощью Минск-2. Именно поэтому, и Путин, и Байден создают невыносимые условия для Украины, начиная от информационного шантажа и заканчивая убийством национальной экономики. Они нас тупо склоняют», – сокрушается Романенко.

Он призвал начать вооружать население.

«Надо посмотреть в правде глаза – мы один на один с Россией. И мы должны себя вести именно исходя из этого…. Минобороны должно начать раздавать оружие всем желающим под паспорт. 500 тыс калашей на руках плюс к тому, что есть сейчас ВСУ, будут большим сдерживающим фактором, чем еще 200 Джайвелинов, которые нам под камеры привезли. К визгу с Запада уже можно особо не прислушиваться. Он нас тупо кинул. Как полгода назад кинул Афганистан. Потому остаются наши традиционные методы – слабоумие и отвага», – рассуждает Романенко.

Он также язвительно прокомментировал информацию о переезде западных посольств из Киева во Львов.

«Кстати, а чего западные посольства переезжают именно во Львов? Они что-то знают? Есть уже расчерченные границы, какой будет карта Украины? Так пусть кинут ее нам», – предложил Романенко.