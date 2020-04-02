02.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Украинский политолог Карасев заявился на ток-шоу в БДСМ-маске




Киевский политолог Вадим Карасев пришел на эфир телеканала NewsOne в дизайнерской маске, более похожей на одежду из секс-шопа.

Об этом в своем блоге написал политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Даже страшно подумать, в каком шопе покупал свою садо-мазку Карасёв! И от чего она предохраняет», – отметил Корнилов.

Сам Карасев в эфире программы заявил, что маску ему сшила украинский дизайнер Елена Голец.

«Это уже элемент культуры, маски, дизайнеры работают над тем, чтобы мы более культурно и модно переносили все эти тяготы и лишения», – пояснил свой наряд политолог.

Пользователи соцсетей раскритиковали выбор 63-летнего Карасева, который «косит» под рокера.

«Уже труха с него сыплется а он как гот черепушками обвешенный и в чёрном», – пишет Светлана Абрамович.

«Клоун, одевается ужасно, наверное надо «хлопцю» зеркало подарить или посоветовать в паспорт посмотреть, чтобы о возрасте вспомнил», – добавляет Татьяна Волкова.

Ранее Карасев во время визита в Москву похвастался модным гардеробом стоимостью более миллиона рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть