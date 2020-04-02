Украинский политолог Карасев заявился на ток-шоу в БДСМ-маске

02.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Киевский политолог Вадим Карасев пришел на эфир телеканала NewsOne в дизайнерской маске, более похожей на одежду из секс-шопа.

Об этом в своем блоге написал политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже страшно подумать, в каком шопе покупал свою садо-мазку Карасёв! И от чего она предохраняет», – отметил Корнилов.

Сам Карасев в эфире программы заявил, что маску ему сшила украинский дизайнер Елена Голец.

«Это уже элемент культуры, маски, дизайнеры работают над тем, чтобы мы более культурно и модно переносили все эти тяготы и лишения», – пояснил свой наряд политолог.

Пользователи соцсетей раскритиковали выбор 63-летнего Карасева, который «косит» под рокера.

«Уже труха с него сыплется а он как гот черепушками обвешенный и в чёрном», – пишет Светлана Абрамович.

«Клоун, одевается ужасно, наверное надо «хлопцю» зеркало подарить или посоветовать в паспорт посмотреть, чтобы о возрасте вспомнил», – добавляет Татьяна Волкова.

Ранее Карасев во время визита в Москву похвастался модным гардеробом стоимостью более миллиона рублей.