Украинский политолог: Зеленский в Турции создал проблемы

17.10.2020, Киев, Игорь Петров

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не был продуман и создал ряд проблем, которые вредят национальным интересам Украины.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Мне кажется, МИД и наше посольство в Турции должны были более ответственно подойти к организации визита. Можно было и отложить его ввиду продолжающихся военных действий в Нагорном Карабахе и той роли, которую Турция играет в этом конфликте.

Тем более, не стоило вручать Эрдогану орден Ярослава Мудрого 0 ни с того ни с сего. И Зеленскому не стоило идти к Вселенскому Патриарху Варфоломею, учитывая сложную религиозную ситуацию в самой Украине, ситуацию с этой несчастной ПЦУ.

В общем, все получилось скомкано. И при этом возникли такие проблемы, которые теперь надо расхлебывать.

Во-первых, это ситуация с армяно-азербайджанским конфликтом. Раз мы теперь поддерживаем Эрдогана, который напрямую задействован в этом конфликте, то теперь надо думать, как Украина себя позиционирует в этом конфликте.

Во-вторых, после того, как Варфоломея пригласили в Украину, возникает вопрос передачи церковного имущества. 3 ноября 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал договор о сотрудничестве между украинским государством и Вселенским Патриархатом. Согласно приложению к этому договору, Украина готова передать порядка двух десятков религиозных объектов Варфоломею на правах ставропигии.

Готов ли Зеленский передавать их? Вроде бы он отказался, когда он был в Турции в августе. Теперь вопрос опять возникает.

Зеленский ездит по разным странам как мальчик, у которого никаких обязательств. Но он – президент, у него обязательства есть. И Эрдоган использует его в своих интересах. С точки зрения национальных интересов Украины все это выглядит достаточно неприглядно», – сказал Павел Рудяков.