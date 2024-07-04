Украинский политтехнолог: Байден ничего не соображал, когда провоцировал Путина на СВО

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 08:21
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Провокации, Россия, США, Украина


Оглядываясь на прошедшие два года в целом и выступление Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом в частности, создаётся впечатление, что администрация США не ведала, что творила, когда провоцировала Россию на начало СВО на Украине.

Об этом на канале «Киев 24» заявил работающий на Петра Порошенко украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Сознательно загнанный в этот коридор или не сознательно? Когда я писал об этом прямо за месяц до войны, что Байден провоцирует (кстати, слова Трампа на этих дебатах) Путина на то, что он сделал такую серьёзную ошибку, тогда мне казалось, что это сознательно делается», – сказал политтехнолог.

Однако он признался, что пересмотрел своё мнение.

«Сейчас, глядя на выступление Байдена и вообще на всё, что происходило последние два с половиной года, я уже начинаю сомневаться, что это было сознательное решение американской администрации», – констатировал Голобуцкий.

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