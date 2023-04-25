Украинский политтехнолог: Через неделю боев ВСУ будут в Туле

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ в качестве демонстрации силы могут совершить бросок на территорию России, чтобы нанести российскому руководству имиджевый удар.

Об этом в интервью беглому московскому журналисту-либералу Евгению Киселеву заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Гайдая, в этом случае руководство российской армии будет вынуждено снимать резервы с нынешних фронтов и срочно перебрасывать их на освобождение старых российских регионов.

«Сегодня, чтобы держать существующий фронт, российскому командованию приходится концентрироваться на том фронте, который сегодня существует на востоке и юге Украины. Это означает, что украинские войска без особого сопротивления окажутся в Брянске на второй день. А при определенных обстоятельствах еще через неделю это будет Тула. Если вы помните, Тула – это Подмосковье. Поэтому вопрос, а нужно ли украинцам штурмовать Брянск и Тулу? Что это даст? Во-первых, безусловно, никакие земли украинцам оккупировать не надо и планов таких нет. Но сам этот ход по занятию Брянска и Тулы создаст такой колоссальный морально-психологический урон российской власти и Путину лично, что закрыть его будет очень трудно», – считает эксперт.

«Придется снимать войска с основного фронта, потому что других войск у вас просто нет. Представьте себе, какое количество времени понадобится российским войскам для того, чтобы выйти на неподготовленные позиции, где уже стоит украинская армия – туда, в район Брянска и Тулы. Во-первых, вам придется снять его с фронта ближайшего – с луганского направления, ближе у вас ничего нет. Бросить туда, но вы же понимаете, что попытка бросить какие-нибудь резервные части типа нацгвардии – это значит получить огромный разгром. Которые не окопались, которые не готовы к сопротивлению. Ядерный удар? По кому, по Брянску? Реально ничего не получится. То есть это такой нож в спину», – заявил Гайдай.