Украинский политтехнолог: «Мы движемся к идеальному шторму. Киев захлебнётся в фекалиях за три дня»

Игорь Шкапа.  
21.10.2026 22:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Украина


Упираясь на предложения США заключить мир с РФ, Украина движется к катастрофе.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев«», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Упираясь на предложения США заключить мир с РФ, Украина движется к катастрофе. Об этом...

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«По-моему, Зеленский вполне конкретно выразил позицию о том, что без Соединённых Штатов Украина выиграть не может. Переводя на простой человеческий: без Соединённых Штатов Украина проиграет и вынуждена будет принять мир на тех условиях, которые будут согласованы Соединёнными Штатами. И упираться в этой ситуации – это вести ситуацию к идеальному шторму, когда может рушиться уже не только фронт, но и посыпаться тыловая, прежде всего, инфраструктура.

Мы еще не вошли в зиму, а уже отключения такие, которых не было и во время прошлой зимы. И это только начало. Генерация в Киеве полностью уничтожена, но пока есть ещё, но завтра начнут бить по линиям электропередач.

Что дальше? Остановятся насосы на станциях очистки, банально за 3 дня Киев, коммунальные эксперты говорили, что за 3 дня Киев захлебнётся фекалиями», – сказал Золотарев.

По его словам, уничтожение остатков экономики на фоне тотальной коррупции как и раз и грозит Украине «идеальным штормом».

«Европейцы остались безучастны к просьбе о 70 миллиардах. Банально этих денег нет. Но вы держитесь, может быть, в декабре что-то решим, что-то ещё подбросим, но это, знаете, из серии дурень думкой богатеет.

По-моему, итог совершенно очевиден вояжа [Зеленского] в Европу: европейцы закрыть зияющую дыру в украинском бюджете на 27-й год сегодня не в состоянии», – резюмировал Золотарев.

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