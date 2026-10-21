Украинский политтехнолог: «Мы движемся к идеальному шторму. Киев захлебнётся в фекалиях за три дня»
Упираясь на предложения США заключить мир с РФ, Украина движется к катастрофе.
Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев«», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По-моему, Зеленский вполне конкретно выразил позицию о том, что без Соединённых Штатов Украина выиграть не может. Переводя на простой человеческий: без Соединённых Штатов Украина проиграет и вынуждена будет принять мир на тех условиях, которые будут согласованы Соединёнными Штатами. И упираться в этой ситуации – это вести ситуацию к идеальному шторму, когда может рушиться уже не только фронт, но и посыпаться тыловая, прежде всего, инфраструктура.
Мы еще не вошли в зиму, а уже отключения такие, которых не было и во время прошлой зимы. И это только начало. Генерация в Киеве полностью уничтожена, но пока есть ещё, но завтра начнут бить по линиям электропередач.
Что дальше? Остановятся насосы на станциях очистки, банально за 3 дня Киев, коммунальные эксперты говорили, что за 3 дня Киев захлебнётся фекалиями», – сказал Золотарев.
По его словам, уничтожение остатков экономики на фоне тотальной коррупции как и раз и грозит Украине «идеальным штормом».
«Европейцы остались безучастны к просьбе о 70 миллиардах. Банально этих денег нет. Но вы держитесь, может быть, в декабре что-то решим, что-то ещё подбросим, но это, знаете, из серии дурень думкой богатеет.
По-моему, итог совершенно очевиден вояжа [Зеленского] в Европу: европейцы закрыть зияющую дыру в украинском бюджете на 27-й год сегодня не в состоянии», – резюмировал Золотарев.
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