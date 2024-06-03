Украинский политтехнолог: На Западе хотят переговоров, видя, как горят «Леопарды» и «Пэтриоты»

Многие западные страны уже склоняются к тому, что дешевле усадить Киев за стол переговоров, чем передавать ВСУ военную технику, которую уничтожают русские. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отсутствие оборонных линий, потеря нескольких «Пэтриот»… вот, вы говорите – что с ленд-лизом? А что с «Леопардами»? Знаете ли вы, что произошло с поставкой нам «Леопард»? К нам прибыло больше 20 современных «Леопард-2» – все потеряны на поле боя. Причём, не потому, что они принимали участие в каких-то сумасшедших боях – из-за непрофессионализма военных, которые действовали. А «Леопард-1», которых было более сотни – потеряно больше половины», – рассказал Гайдай.

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По его словам, вполне естественно, что «такие факторы не рождают желание наших союзников нам помогать».

«А потому вместо этого они хотят нас усадить за стол переговоров с Путиным, который свою силу сейчас чувствует, в отличие от 2022 и начала 2023 года, и не хочет идти с нами на переговоры, а хочет дальше завоёвывать нашу страну и расширять оккупированные территории. Мы сейчас в такой ловушке. Выход из неё – эффективные действия власти вместо того, что она сейчас творит», – добавил политтехнолог.