Украинский политтехнолог: На Западе хотят переговоров, видя, как горят «Леопарды» и «Пэтриоты»

Вадим Москаленко.  
03.06.2024 14:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Многие западные страны уже склоняются к тому, что дешевле усадить Киев за стол переговоров, чем передавать ВСУ военную технику, которую уничтожают русские. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отсутствие оборонных линий, потеря нескольких «Пэтриот»… вот, вы говорите – что с ленд-лизом? А что с «Леопардами»? Знаете ли вы, что произошло с поставкой нам «Леопард»? К нам прибыло больше 20 современных «Леопард-2» – все потеряны на поле боя. Причём, не потому, что они принимали участие в каких-то сумасшедших боях – из-за непрофессионализма военных, которые действовали. А «Леопард-1», которых было более сотни – потеряно больше половины», – рассказал Гайдай.

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Многие западные страны уже склоняются к тому, что дешевле усадить Киев за стол переговоров,...

По его словам, вполне естественно, что «такие факторы не рождают желание наших союзников нам помогать».


«А потому вместо этого они хотят нас усадить за стол переговоров с Путиным, который свою силу сейчас чувствует, в отличие от 2022 и начала 2023 года, и не хочет идти с нами на переговоры, а хочет дальше завоёвывать нашу страну и расширять оккупированные территории. Мы сейчас в такой ловушке. Выход из неё – эффективные действия власти вместо того, что она сейчас творит», – добавил политтехнолог.

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