Украинский политтехнолог: Полного разгрома России добиться не получится  

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ВСУ не смогут добиться полного военного поражения России, и самый лучший сценарий, на который могут рассчитывать – это захват небольшой полоски территорий вдоль границ.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любом случае по тому сценарию, что я вижу, полного разгрома России мы не получим. Мы не сумеем, и даже в мыслях не имеем, полную оккупацию территорий в России, установление там некоего украинского порядка. Максимум, о чём в самых позитивных, фантастических сценариях, может идти речь – это 150 километров демилитаризированной зоны за счёт территории России», – пожаловался Кочетков.

Кроме того, политтехнолог подчеркнул, что в случае затяжного противостояния военная и экономическая помощь Запада прекратится.

«В этом смысле нам необходимо продолжать сотрудничать со всеми нашими союзниками. Но после даже промежуточной победы нам необходимо будет заниматься ВПК и экономикой самостоятельно. Уже на следующем этапе этой войны, а она вполне может быть долгой. Такой помощи, которую мы получаем от наших союзников, прежде всего, военной, мы получить не сможем. Придётся делать всё самим, перестраивать свою экономику», – резюмировал он.