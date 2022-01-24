Украинский политтехнолог: Россия в годы ВОВ видала и не такие «санкции»

Пока Киев не откажется от Крыма, украинцам можно забыть о НАТО, поскольку никто из-за «незалежной» развязывать Третью мировую войну с Россией не собирается.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политтехнолог Владимир Грановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что при достаточности всего одной, как минимум, четыре страны НАТО – Германия, Франция, Италия и Венгрия – никогда не проголосуют за вступление Украины в Альянс.

«Второе, мы должны прийти к странам НАТО и сказать: мы вступаем с Крымом или без? С Донбассом или без? Потому что, если мы вступаем с Крымом, то нас спросят: вы контролируете территорию или нет? Нет. То есть, вы нас приглашаете уже на войну? Но страны НАТО не хотят воевать. Потому что им придётся освобождать Крым военным путём, вступать в конфликт с Россией – Третья мировая война со всеми последствиями. Всё, что вы планировали в жизни, можно отменять, потому что, возможно, это всё уже не нужно. Поэтому этого не будет. Оно и так бы его не было, но теперь, если этого не будет, то получается, что Россия победила виртуально», – заметил эксперт.

«То же самое делает и Америка. Она разгоняет тему российской агрессии. Россия не нападёт, и Америка говорит: «Ну что, весь мир, вы мне благодарны? Мы вас спасли от мировой войны. Мы в переговорах убедили Россию в том, что если она нападёт, то будут такие страшные санкции»… Хотя, хочу сказать, Россия видала и не такие санкции, я имею в виду Вторую мировую войну. Когда людей жгли в печах, это были санкции, что это было? Всё наше поколение, пережившее Вторую мировую войну, уже испытали на себе гораздо худшие вещи, чем просто санкции», – добавил Грановский.