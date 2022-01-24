Украинский политтехнолог: Россия в годы ВОВ видала и не такие «санкции»

24.01.2022  19:41 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия


Пока Киев не откажется от Крыма, украинцам можно забыть о НАТО, поскольку никто из-за «незалежной» развязывать Третью мировую войну с Россией не собирается.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политтехнолог Владимир Грановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Киев не откажется от Крыма, украинцам можно забыть о НАТО, поскольку никто из-за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Он подчеркнул, что при достаточности всего одной, как минимум, четыре страны НАТО – Германия, Франция, Италия и Венгрия – никогда не проголосуют за вступление Украины в Альянс.

«Второе, мы должны прийти к странам НАТО и сказать: мы вступаем с Крымом или без? С Донбассом или без? Потому что, если мы вступаем с Крымом, то нас спросят: вы контролируете территорию или нет? Нет. То есть, вы нас приглашаете уже на войну? Но страны НАТО не хотят воевать.

Потому что им придётся освобождать Крым военным путём, вступать в конфликт с Россией – Третья мировая война со всеми последствиями. Всё, что вы планировали в жизни, можно отменять, потому что, возможно, это всё уже не нужно. Поэтому этого не будет.  Оно и так бы его не было, но теперь, если этого не будет, то получается, что Россия победила виртуально», – заметил эксперт.

«То же самое делает и Америка. Она разгоняет тему российской агрессии. Россия не нападёт, и Америка говорит: «Ну что, весь мир, вы мне благодарны? Мы вас спасли от мировой войны. Мы в переговорах убедили Россию в том, что если она нападёт, то будут такие страшные санкции»…

Хотя, хочу сказать, Россия видала и не такие санкции, я имею в виду Вторую мировую войну. Когда людей жгли в печах, это были санкции, что это было? Всё наше поколение, пережившее Вторую мировую войну, уже испытали на себе гораздо худшие вещи, чем просто санкции», – добавил Грановский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть