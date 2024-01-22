Украинский полковник: Авдеевку сдадим и отойдем за «линию Залужного»

Украинские войска выйдут из Авдеевки как только достроят линию обороны в 5-10 километрах от города вглубь контролируемой Киевом территории.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, удерживать Авдеевку дальше украинским войскам нет необходимости.

«По Авдеевке я уже давно говорил, что фронт надо выровнять и перейти на укрепленные позиции. Кстати, пришло сообщение о том, что наши строят укрепрайон, так называемую «линию Залужного», она где-то в километрах 5-10 от Авдеевки.

Сейчас, я так понимаю, как ее достроят, наши войска потихоньку уйдут. Потому что реально удерживать Авдеевку в стратегическом плане в принципе и не надо. Это нецелесообразно. По политической целесообразности – да, по военной необходимости – нет. Ну, как достроят, наши войска отойдут», – заявил Стариков.