Украинский полковник: «Боекомплект кончился, приходится отступать»

Вадим Москаленко.  
05.01.2024 15:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Несмотря на снарядный голод по всей линии фронта, командование ВСУ даже не пытается предпринимать меры по экономии боеприпасов.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на снарядный голод по всей линии фронта, командование ВСУ даже не пытается предпринимать...

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«Российская система логистики была «от себя», а у нас «на себя». Объясняю, в чём разница. Дивизион должен выстрелить, к примеру, 2400 снарядов в сутки. Вот он выстрелял их за 12 чесов, и всё, тебе подвезут только через сутки. А у нас выстрелил, и тебе сразу подвозят», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что такая расточительность в итоге стала причиной снарядного голода в ВСУ.

«Но стратегически, на уровне эшелонов, оно по-другому работает. И когда надо было подвозить, у нас этого нет.

И сейчас по всей линии боестолкновения командиры говорят: «У нас нет боекомплекта. Противник наступает, а нам приходится отходить», – подытожил эксперт.

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