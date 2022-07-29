Украинский полковник: Будем бить дистанционно, избегая масштабных боев

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Новости Украины

Украинские войска продолжат обстрелы Херсонской области, но не пойдут в лобовую атаку на ВС РФ, в чем и будет заключаться так называемое контрнаступление.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил полковник Генштаба ВСУ в запасе Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Жданова, ВСУ будут пытаться заставить российскую армию выйти к берегам Днепра, избегая прямого боестолкновения.

«Я думаю, там существенно ситуация не изменится. Мы можем активизировать атаки на отдельные укрепрайоны или рубежи, но не в лоб, а используя обходной маневр. А в общем ситуация будет такая же – мы будем наносить максимальное огневое поражение дистанционными средствами. И, в первую очередь, я думаю, будут пункты управления и средства ПВО для того, чтобы еще подключить нашу штурмовую и армейскую авиацию. Тогда комплексное огневое поражение, плюс наступление или маневренные действия, вернее, наших общевойсковых подразделений должны дать эффект отступления российских войск к реке Днепр. А дальше мы или заставляем эту группировку уйти, при этом понимаем, что уйти они могут только пешком, без какой-либо техники, либо они будут уничтожены постепенным огнем наших огневых средств… Мы будем максимально избегать лобовых столкновений и контактных боев, масштабных, с Вооруженными силами Российской Федерации», – заявил Жданов.