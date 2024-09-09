Украинский полковник: «Хватит врать о стабилизации. Русские прут и прут»

Приостановка темпов наступления российской армии на Покровск временная. Резервная бригада, которую командование ВСУ перебросило, чтобы удержать ситуацию под контролем, сточится уже через неделю, а ВС РФ за это время накопят свои резервы и пойдут вперед еще более массированно.

Об этом в эфире видеоблога PolitБюро заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Временно сейчас противник приостановился. Вот этот у нас нарратив о том, что идут штурмовые мясные атаки – давайте выбросим эту пропаганду, которую слушать невозможно, это дебилизм. Мы уже убили всех, все вооружение, все уже – даже набирать некого в России, никого не осталось. А они, блин, прут и прут. Откуда они же они там берутся? Поэтому эта пропаганда уже всем надоела – вводят в заблуждение наших слушателей, граждан, потому что в итоге оказывается, что всех победили, а они прут. То есть реально это приостановили, сейчас там накопят резервы. Чем оно опасно? Опасно тем, что они таким же способом пойдут более массированно – я же не зря сказал, что сточат. У них резервов больше – пока толстый ссохнет, худой сдохнет. Вот это как раз из той ситуации. Одна бригада придет в небоеготовность очень быстро. Это максимум неделя, и через неделю надо будет принимать уже другие решения», – заявил Стариков.