Украинский полковник: «Хватит врать о стабилизации. Русские прут и прут»

Анатолий Лапин.  
09.09.2024 13:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 598
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Приостановка темпов наступления российской армии на Покровск временная. Резервная бригада, которую командование ВСУ перебросило, чтобы удержать ситуацию под контролем, сточится уже через неделю, а ВС РФ за это время накопят свои резервы и пойдут вперед еще более массированно.

Об этом в эфире видеоблога PolitБюро заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приостановка темпов наступления российской армии на Покровск временная. Резервная бригада, которую командование ВСУ перебросило,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Временно сейчас противник приостановился. Вот этот у нас нарратив о том, что идут штурмовые мясные атаки – давайте выбросим эту пропаганду, которую слушать невозможно, это дебилизм. Мы уже убили всех, все вооружение, все уже – даже набирать некого в России, никого не осталось. А они, блин, прут и прут. Откуда они же они там берутся? Поэтому эта пропаганда уже всем надоела – вводят в заблуждение наших слушателей, граждан, потому что в итоге оказывается, что всех победили, а они прут.

То есть реально это приостановили, сейчас там накопят резервы. Чем оно опасно? Опасно тем, что они таким же способом пойдут более массированно – я же не зря сказал, что сточат. У них резервов больше – пока толстый ссохнет, худой сдохнет. Вот это как раз из той ситуации. Одна бригада придет в небоеготовность очень быстро. Это максимум неделя, и через неделю надо будет принимать уже другие решения», – заявил Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть