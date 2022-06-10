Украинский полковник: Контрнаступление приведет к росту жертв в геометрической прогрессии

10.06.2022  15:30 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Переход украинской армии в контрнаступление приведет к массовым жертвам среди ВСУ.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил глава Львовской областной организации Союза офицеров Украины, полковник в отставке Петр Костюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переход украинской армии в контрнаступление приведет к массовым жертвам среди ВСУ. Об этом в...

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По мнению Костюка, пока Украина не добьется преимущества в воздухе, говорить о таком наступлении бессмысленно.

«Будет ли контрнаступление? Сразу скажу, что широкое контрнаступление вряд ли будет. Почему? Для того, чтобы проводить контрнаступательную операцию, нужно иметь преимущество в воздухе. Если нам дадут РСЗО – все понятно, но нам самолеты должны дать.

А если нет, то нужно понимать, какие это будут бешеные потери. Это будут иловайски в геометрической прогрессии. Мы готовы к тому или нет? Потому мне кажется, что на эти вещи нужно обратить внимание», – заявил Костюк.

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