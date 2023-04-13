Украинский полковник: Крым падет летом

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Украине необходимо перенсоить боевые действия на территорию РФ и создавать на 150 – 200 километров демилитаризованную зону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Главред» заявил полковник ВСУ в оставке, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

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«Как минимум 150-200 км от нашей границы вглубь территории России должна быть демилитаризованная зона, то есть там не должно быть ни одного российского военного. Этих российских военных придется уничтожить. А чтобы их уничтожить, нам надо будет зайти на эту территорию. Это нужно для того, чтобы они не смогли подтянуть артиллерию, армейские средства поражения к нашим городам, к тому же Харькову. Так что на глубину 200 км от нашей госграницы на территории России могут быть боевые действия. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, здесь не стопроцентная гарантия. Если российские военные сами убегут из 200-километровой зоны, то боевых действий в приграничных российских областях не будет, а если останутся, мы их будем уничтожать», – пригрозил Свитан.

Он не исключает, что контрнаступление ВСУ «зацепит Белгород и Курск».

Достаточно оптимистично смотрит собеседник издания на перспективы завоевания Крыма.

«Все будет зависеть от количества сил и средств, которые нам предоставят наши партнеры. Если будет сохраняться такая же динамика, как в первые три месяца 2023 года, или если она станет еще лучше – мы увидим и ATACMS, и самолеты, то до осени мы точно освободим Крым. Есть возможность сделать это летом», – заявил полковник.

С Донбассом, по его словам, «можно возиться либо до конца года, либо и в следующем году тоже, поскольку с ходу его взять не удастся.

При этом он не верит, что операция по захвату Крыма тоже затянется до следующего года.

«Нет. Крым мы вернем в этом году в любом случае. До осени, за лето мы Крым точно освободим», – резюмировал Свитан.