Украинский полковник: «Мы сожгли русские резервы под Бахмутом»

Игорь Шкапа.  
01.04.2023 12:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Под Артемовском повторяется ситуация прошлого, когда ВСУ измотали ВС РФ в боях, а затем перешли в контрнаступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Газете по-украински» заявил экс-заместитель директора информационно-аналитического департамента ГУР Министерства обороны Украины, полковник в отставке Иван Сичень.

Под Артемовском повторяется ситуация прошлого, когда ВСУ измотали ВС РФ в боях, а затем...

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Он считает, что ВСУ удалось сдержать российское наступление на Артемовск.

«Но главное – измотала там русские войска. Тот потенциал, который собрали с начала мобилизации осенью прошлого года. Его в значительной степени уничтожили под Бахмутом. Поэтому наши защитники выполнили основную задачу города-крепости – сожгли российские резервы.

По сути, повторяется ситуация лета прошлого года. Когда враг пытался занять Лисичанск и Северодонецк. Зато потерял там потенциал, поэтому вынужден был взять оперативную паузу. Такую же роль сыграл Мариуполь в свое время, сковав большие силы русских. После этого мы провели подготовку летом, а осенью Украина смогла провести два контрнаступления. Освободили большую часть Харьковской и правобережья Херсонской области», – сказал Сичень.

По его словам, то же самое происходит и сейчас.

«Пока наши обороняют Бахмут, формируем резервы. В частности, с привлечением западной техники. Думаю, со временем будет контрнаступление ВСУ, и они смогут освободить эти территории», – добавил отставной полковник ГУР.

Впрочем, его прогнозы и аналитика не вызывают особого доверия, учитывая, что он пытается доказать не соответствующую действительности информацию – дескать, в район боевых действий Украина отправляет исключительно тех, кто изъявил такое желание.

«Полномасштабную мобилизацию объявили с самого начала вторжения, и она не прекращается. Преимущественно на передовую отправляют добровольцев. В отличие от России, у нас солдат может отказаться идти на самые горячие позиции. Его тогда в большинстве случаев отправляют на более безопасные места», – утверждает Сичень.

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