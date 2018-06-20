20.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Украинский полковник на Донбассе потерял флешку с секретной информацией

Один из офицеров инспекционной группы штаба «ООС», занятой мероприятиями по переносу артиллерийских складов в новые позиционные районы, утратил флэш-носитель с секретной информацией.

Об этом сегодня в ходе брифинга, состоявшегося в Донецке, заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам известно о проведении комплекса мероприятий командованием оккупационных сил о переносе ряда полевых артиллерийских складов в новые позиционные районы. Это делается для исключения возможного поражения складов со стороны противника, а также поджогов партизанами из числа местного населения. Для контроля мероприятий по переносу складов в ОТГ «Север» и «Восток» работает инспекционная группа штаба «ООС» в составе четырех офицеров, которые должны выполнить фото и видео фиксацию отдельных объектов полевых артиллерийских складов в новых районах. Нам стало известно, что один из офицеров комиссии полковник Емельянов Я.А. утратил секретный носитель с документами по переносу складов и в настоящий момент предпринимает усилия по поиску флэш-носителя без информирования начальства», – сообщил Даниил Безсонов.