Украинский полковник: «Началась операция по освобождению Крыма»

ВСУ уже имеют средства поражения, которые поражают глубокий тыл российских войск.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий зачитал украинские новости, где, в частности, говорилось о якобы поражении места постоянной дислокации российских войск в Чаплынке, об ударе по российской базе в Токмаке и взрывах с пожаром в районе Чонгара.

«Это нам говорит о том, что началась операция по освобождению Крыма, как бы это пафосно ни звучало. Тем не менее именно эти действия украинских войск приведут к освобождению Крыма, так как есть определенный график и определенный план по освобождению наших территорий.

Движение сейчас наших средств поражения в сторону Азовского моря из-под запорожского фронта об этом как раз и свидетельствует. Токмак, Чаплынка, Чонгар, на этом же направлении и Мелитополь, и даже работа по Бердянску также выполняет именно такого рода задачи.

Мы уже достаем как минимум до 100 километров. Это Бердянск, от Гуляйполе около 100 километров, и Чонгар чуть больше сотни километров. То есть сейчас есть средства поражения у нас, которые могут работать как минимум до дальности в 120 километров», – заявил Свитан