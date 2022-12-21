Украинский полковник: «Началась операция по освобождению Крыма»
ВСУ уже имеют средства поражения, которые поражают глубокий тыл российских войск.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий зачитал украинские новости, где, в частности, говорилось о якобы поражении места постоянной дислокации российских войск в Чаплынке, об ударе по российской базе в Токмаке и взрывах с пожаром в районе Чонгара.
«Это нам говорит о том, что началась операция по освобождению Крыма, как бы это пафосно ни звучало. Тем не менее именно эти действия украинских войск приведут к освобождению Крыма, так как есть определенный график и определенный план по освобождению наших территорий.
Движение сейчас наших средств поражения в сторону Азовского моря из-под запорожского фронта об этом как раз и свидетельствует. Токмак, Чаплынка, Чонгар, на этом же направлении и Мелитополь, и даже работа по Бердянску также выполняет именно такого рода задачи.
Мы уже достаем как минимум до 100 километров. Это Бердянск, от Гуляйполе около 100 километров, и Чонгар чуть больше сотни километров. То есть сейчас есть средства поражения у нас, которые могут работать как минимум до дальности в 120 километров», – заявил Свитан
Он подчеркнул, что как только будет позволять погода, украинский Генштаб даст команду наступать.
«Эти средства поражения нам дают, они работают, мы видим, как они работают. То есть мы уже достаем до Чонгара, до Армянска, до той же Чаплынки, того же Мелитополя. То есть процесс идет, процесс начался. Сейчас у нас только проблемы с погодой.
Как только будет более-менее понимание хотя бы несколько недель морозной погоды для того, чтобы можно было выполнить выход на побережье Азовского моря, наш Генштаб примет это решение, и оно переведет крымско-херсонскую российскую группировку в режим оперативного окружения», – объяснил украинский летчик.
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