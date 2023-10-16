Украинский полковник: Нас загоняют в Авдеевский котел

Анатолий Лапин.  
16.10.2023 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия пытается окружить украинские войска, чтобы принудить Киев к переговорам.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия пытается окружить украинские войска, чтобы принудить Киев к переговорам. Об этом в интервью...

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По мнению Свитана, Украину заставляют подписать мирные договоренности по аналогии с тем, что происходило во время Дебальцевского котла.

«Россиянам нужно сейчас создать какой-то прецедент, может быть, на несколько дней… какого-то котла для того, чтобы потом его продать. Не с Мариуполем я бы сравнил, а с Дебальцево. Вспоминайте котел Дебальцево, тогда россияне при подписании «Минска-2» создали котел в Дебальцево и его продавали за подписание «Минска-2». А Авдеевка – для «Минска-3», – заявил Свитан.

Он полагает, что и украинская власть ведет подготовку населения к тому, что новые соглашения будут подписаны.

«Для чего сейчас последние несколько месяцев конкретно прессуют информационное пространство всякими пугалками «Всех построим, всех посадим, всех найдем, всех задавим, тех, кто выехал, расстреляем, кто заехал – закопаем» и так далее и тому подобное. Это для чего-то делается. Для единственной цели – додавить общества для подписания каких-то договорняков», – считает Свитан.

Примечательно, что ранее Свитан был настроен куда более воинственно, уверяя, что ВСУ вот-вот отобьют Крым.

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