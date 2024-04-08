Украинский полковник: Наша пропаганда загнала себя в угол, вещая об «успехах» ВСУ

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Если верить украинскому официозу, то ВСУ уничтожили уже всю российскую армию, которая, тем не менее, продвигается вперед и продолжает брать города и населенные пункты.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот нам показывают, технику уничтожили, в общем, всех. Если так почитаешь, то мы убили всех уже до одного, а все равно они населенные пункты берут. Пропаганда направлена не столько вовнутрь, но и вовне. А вовне она больше мешает, поскольку спросят: «А почему нам западные страны ничего не дают?». Так зачем давать, если вы всех убили уже? Если вы тем ресурсом, который есть, противника отбрасываете, зачем вам давать, зачем тратить деньги? Это – один из элементов, когда неумная пропаганда вовне вредит нашим вооруженным силам», – заявил Стариков.