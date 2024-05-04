Украинский полковник назвал неэффективной тактику ударов ATACMS ВСУ

Анатолий Лапин.  
04.05.2024 18:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украина распыляет дорогостоящие американские дальнобойные ракеты, переданные ей США, направляя за один раз по 4-5 штук.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий Аэромобильных войск Украины полковник Иван Якубец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина распыляет дорогостоящие американские дальнобойные ракеты, переданные ей США, направляя за один раз по...

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По мнению Якубца, более эффективным был бы массированный и комбинированный удар, как это делает Россия.

Нужно массированно применять для решения какой-то одной задачи эти силы и средства, которые мы получаем. Они дорогие и распылять их пять туда, пять туда, четыре туда и один туда – это очень плохая картина. Кроме некоторых отдельных случаев – вот, собрались они там в учебном центре, и туда тут же нанесли удар и 110 человек накрыли. Такая ситуация допускается. Но она не может быть постоянной. Постоянным должно быть системное применение тех дорогостоящих сил и средств, которые нам предоставляет Европа и наши партнеры. Потому нужно сосредотачивать удары для решения какой-то одной отдельной проблемы – ну, хотя бы ее на 30-25% закрыть, и это будет очень ощутимо на линии фронта. А не рассеивать их по разным направлениям, чтобы наносить врагу некоторые поражения по объектам тыла.

Ну и к тому же нужно понимать, что Россия уже научена, они очень быстро у нас научились и уже в некоторых вопросах нас опережают, в том числе в наступательных действиях. Но и мы должны у них перенимать, как они применяют свои ударные ракетные силы, дроновые силы и так далее. Они их эшелонами шлют вместе с обманными целями, отвлекающими маневрами и так далее. Вот такое нужно провести мероприятия, например, по авиации, – сосредоточились, два-три-четыре удара по авиации сделали, сбили темп их ударов КАБами по нашей линии фронта и таким образом подняли боеспособность наших войск на фронте. А это очень важно, потому что мы сегодня каждый день теряем по одному-два населенных пункта», – заявил Якубец.

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