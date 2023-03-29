Украинский полковник назвал сроки наступления ВСУ

Несостоявшееся зимой контрнаступление ВСУ теперь уже состоится не ранее, как подсохнет весенняя слякоть и зацветёт «зелёнка».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт, полковник ВВС Украины в отставке Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас контрнаступление, как суслик – никто его не видит, а он есть. Мы уже полгода готовимся к контрнаступлению, всё у нас что-то мешает. То погода, то отсутствие техники, то потом отсутствие боеприпасов, потом отсутствие авиации, потом опять отсутствие техники, и так по кругу.

Думаю, есть момент, связанный с принятием решений на выполнение определённых наступательных действий. Этот момент зависит от определённого количества сил и средств при выделении для выполнения этих действий, плюс погода», – сказал эксперт.