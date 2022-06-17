Украинский полковник негодует: Грузия шпионит в пользу России

17.06.2022  13:57 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Грузия, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Грузия, которая находится в числе стран-участников формата «Рамштайн», где обсуждаются поставки вооружения на Украину, шпионит там в пользу России.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил экс-полковник управления генштаба ВСУ Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грузия, которая находится в числе стран-участников формата «Рамштайн», где обсуждаются поставки вооружения на Украину,...

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По мнению Жданова, сегодня и власти, и общество Грузии доброжелательно настроены в отношении России и радуются российским туристам, финансирующим экономику страны.

«Грузия, я думаю, шпионит в пользу Российской Федерации. Судя по политике, которую проводит правительство и руководители Грузии, то там нам пока что нет союзника… У Грузии оккупировано, по-моему, более 20% территории, но они принимают россиян как лучших друзей, дают убежище и радуются тому, что россияне везут к ним деньги и тратят. А правительство Грузии ищет пути, как помочь России обойти санкции. Вот вам и ответ.

А Запад еще думает, что Грузия – это прогрессивная страна, которая стремится в западный мир», – возмущается Жданов.

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