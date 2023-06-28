Украинский полковник объявил сдачу Артемовска… победой

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Основная причина того, что ВСУ оставили Артемовск – низкая боеспособность личного состава ряда украинских подразделений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Украинской правде» заявил воющий на Артемовском направлении начальник сводной тактической группы «Адам», полковник ВСУ Евгений Межевикин.

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У него спросили, чем для него стала битва за Бахмут, победой и поражением.

«Каждый бой, даже если он не закончился поднятием флага над определенной позицией, высотой или населенным пунктом, все равно достигает своей цели.

Даже если это маневренная оборона с уходом – которую все называют потерей позиций – она предполагает оставление позиций с нанесением максимальных потерь врагу. И в тактике этот вид боя достаточно эффективен. Поэтому все бои, которые здесь происходили, можно, конечно, больше считать победой», – утверждает полковник.

Отвечая на вопрос, что стало ключевой причиной того, что ВСУ пришлось покинуть город, он заметил, что есть много причин.

«Но основные… Оставление города не было следствием каких-либо ошибок или просчетов, нет – это следствие усложнения обороны. А это связано с определенными действиями наших подразделений: с непониманием некоторыми командирами и личным составом важности выполнения поставленных задач. Это, если мягко», – достаточно обтекаемо заметил украинский командир.

По его словам, «больше личный состав не готов был выполнять эти задачи».

«И я это говорю не потому, что я командир и не готов говорить о просчетах командования. Многое было спланировано, многое сделано. Но воспользоваться этим некоторые подразделения не смогли, а некоторые не пожелали. И эти видосики: «Господин президент, мы готовы защищать родину, но без артиллерии, танков, подготовки… Мы бубочки, а все вокруг негодяи, поэтому мы вынуждены развернуться и уйти». Этих людей нужно однозначно судить, разбираться, почему они так поступили. Основные потери были именно из-за таких подразделений», – негодует Межевикин.