Украинский полковник: Под Авдеевкой сложилась опасная ситуация

Анатолий Лапин.  
19.10.2023 12:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российская армия давит на нескольких направлениях. Опасная ситуация сложилась на Лиманском, Купянском и Авдеевском участках фронта, где ВС РФ медленно, но продвигаются.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил военный эксперт бывший полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия давит на нескольких направлениях. Опасная ситуация сложилась на Лиманском, Купянском и Авдеевском...

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«Есть два направления, которые наиболее для нас опасны. Это Купянское, Лиманское – там наступают медленно, не спеша, мясные штурмы не устраивают, собрали большое количество войск и потихоньку продавливают. Отгрызают, продавливают. Сейчас пойдут дожди, цель – выйти на левобережье Купянска. Лиман – выйти до Боровой, Оскольского водохранилища», – сказал эксперт.

«Авдеевка, если не рассказывать, как у нас, что мы всех уже убили. Если смотришь сводки, то скоро. Ну ладно, это мы не комментируем, во время войны сводки по количеству убитых, раненных не комментируется. Но по Авдеевскому направлению они очень серьезно давят и решают вопрос взять в клещи, лишить нашу группировку, Авдеевский укрепрайон, по разным данным от 10 до 20 тысяч человек.

А они группировку собрали 50-60 тысяч. У них задача минимум – взять под огневой контроль дорогу, по которой ведется питание нашего гарнизона, а задача-максимум окружить, сделать котел», – заявил Стариков.

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